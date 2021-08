Elle ne peut plus voir sa maman en Ehpad sans un Pass sanitaire (Le Media en 4-4-2)

Ce Pass sanitaire qui nous sépare de ceux qu’on aime. C’est l’histoire tragique de cette dame qui ne peut plus voir sa mère âgée de 90 ans. Elle dit sa colère sur le réseau social Tik Tok : « Je vais voir maman dans cet Ehpad [elle désigne l’établissement du doigt], j’ai essayé de rentrer mais je n’ai pas le Pass sanitaire donc je ne peux pas rentrer. Ma mère a 90 ans, je ne la reverrai peut être jamais. » Dans l’espoir de pouvoir échanger un simple coucou par la fenêtre entre fille et mère, elle recevra comme réponse de l’infirmière : « On verra quand j’aurai le temps. » Face à cette situation qui dépasse l’entendement, elle se résout à l’évidence et remarque une chose : « Quand on va voir quelqu’un en prison, on a le droit au parloir. Là, j’ai même pas le droit au parloir. »