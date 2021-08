"En Islande, sur 1565 infections, 1091 sont entièrement vaccinées". Selon Thorsteinn Siglaugsson, la faible efficacité du vaccin contre la Covid prouve que les passeports vaccinaux sont dénués de sens

QUELLE EST L'EFFICACITÉ RÉELLE DES VACCINS ?

Les vaccins Covid-19 préviennent-ils les infections ?

Préviennent-ils les maladies ?

En Islande, nous disposons désormais de suffisamment de données pour répondre à la première question. Environ 70 % de la population est entièrement vaccinée. Depuis le 9 juillet, nous disposons d'informations officielles sur la répartition des infections par statut vaccinal. Sur 1565 infections, 1091 sont entièrement vaccinées - 70%. En utilisant la formule standard pour l'efficacité des vaccins, cela nous donne essentiellement une protection nulle contre l'infection.

Cela signifie, en substance, que tous les passeports vaccinaux sont dénués de sens ; les vaccinés doivent être soumis aux mêmes règles que les non-vaccinés.



Quant à la deuxième question, nous disposons de données plus limitées, seulement une trentaine de cas. Mais selon les informations, "plus de la moitié" des personnes hospitalisées sont vaccinées. En supposant la moitié, l'efficacité contre l'hospitalisation est de 57%. En supposant 60%, on obtient une efficacité de 35%.

Formule jointe. Données disponibles sur https://lnkd.in/dpvQ8sci