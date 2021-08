En Israël, le nombre de cas a récemment augmenté presque aussi rapidement chez les personnes ayant reçu deux doses que chez les personnes non vaccinées (Financial Times)

L'affaiblissement de l'immunité contre l'infection semble assez clair en Israël : comparer les taux de cas entre les non-vaccinés et les entièrement-vaxxés au printemps était une comparaison entre le jour et la nuit. En les comparant trois mois plus tard, c'est une autre histoire...

Du Financial Times : L'efficacité décroissante du vaccin Covid incite Pfizer à demander des rappels dans le monde entier.

Article originel : From the FT: Waning Covid vaccine efficacy has Pfizer pushing for boosters globally

Par Nadya Swart

Biznews.com, 24.08.21



Les données d'Israël montrant des taux plus élevés de poussées infectieuses chez les personnes ayant été vaccinées plus tôt, la diminution de l'efficacité du vaccin a incité Pfizer à " pousser à l'utilisation de rappels ".

