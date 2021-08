En Italie, les soignants refusent massivement la vaccination (France Soir)

Le chiffre "choc" du jour : en Lombardie, 10 000 soignants refusent le vaccin, en Vénétie 5 000. Les autorités se retrouvent face au risque de dégarnir cliniques et hôpitaux.

Selon des rapports parus cette semaine dans la presse italienne, le chiffre réel de soignants italiens refusant les injections dites "anti-Covid" suite à l'entrée en vigueur du décret n°44 destiné à les leur imposer, est extrêmement impressionnant.

La Fédération nationale des ordres de médecins, toute à sa ferveur pro-injection, reconnaît néanmoins que le décret est mal rédigé tandis qu'il existe un risque avéré de vider des services entiers en suspendant des soignants ou de créer des déserts médicaux. A Cervarese Santa Croce près de Padoue, le seul et unique généraliste chargé de soigner 1 300 patients a arrêté d'exercer d'un jour à l'autre pour ne pas avoir à se soumettre. La même situation est en train de se produire en de nombreux "déserts médicaux". Par ailleurs les contrats de travail ne prévoyant aucune obligation vaccinale, sa base juridique est très fragile.

Or, chaque soignant est en droit de contester la suspension devant les tribunaux administratifs. Ainsi, le professeur de droit constitutionnel et avocat Daniele Granara représente 10 000 soignants devant une quinzaine de juridictions provinciales, ainsi qu'environ 2 000 professeurs des écoles et universités. Autre spécialiste des recours collectifs, l'avocat Mauro Sandri a lancé des actions contre le "Green Pass", contre l'European Medicines Agency et représente de nombreux salariés lésés par l'obligation vaccinale.