En mars 2020, Michel Cymes déclarait : la Covid "cela reste une maladie virale comme on en a tous les ans", en aout 2021, il déclare : " L’énorme majorité des Français est pour la vaccination, l’énorme majorité des Français est pour le pass sanitaire. Il n’y a pas d’autre solution aujourd’hui" (Vidéo)

L'art et la manière de tourner sa veste ?



En mars 2020, Michel Cymes déclarait, en critiquant l'alarmisme des médias, au sujet de la Covid : «...ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans » .

Depuis, l'animateur-médecin s'est converti à l'alarmisme ambiant et à la vaccination de masse et obligatoire prôné par le régime en place, en déclarant sur les ondes d'Europe 1 :

« L’énorme majorité des Français est pour la vaccination, l’énorme majorité des Français est pour le pass sanitaire. Il n’y a pas d’autre solution aujourd’hui ».

« Moi je suis vacciné, j’ai mon pass sanitaire et je peux vous dire que si demain je vais au cinéma ou que je retourne au Parc des Princes, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés et qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui ne pensent qu’à eux et pas à la collectivité« .