En réponse aux nouvelles directives des CDC, le gouverneur de la Floride signe un décret permettant aux parents de décider si leurs enfants doivent porter un masque. Article originel : In attack on CDC’s new school guidance, Florida governor signs order allowing parents to decide whether children mask up RT

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a signé un décret visant à garantir que les parents - et non les fonctionnaires - décideront si les élèves portent des masques dans les écoles publiques, repoussant ainsi les récents conseils des CDC pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

La nouvelle ordonnance de M. DeSantis survient après que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont brusquement modifié leurs directives concernant les écoles de la maternelle à la 12e année plus tôt cette semaine, recommandant que tous les élèves, les enseignants et le personnel se masquent au début de la nouvelle année scolaire. Longtemps critique de la réponse fédérale à la pandémie, le gouverneur a lancé une attaque cinglante contre les nouvelles directives, les qualifiant de "non scientifiques et incohérentes", et notant que son action avait été motivée par le fait que plusieurs commissions scolaires de Floride avaient envisagé de les mettre en œuvre.

Après avoir été accusés de diffuser des messages contradictoires et d'adopter une position changeante sur les masques et les vaccinations, les CDC ont défendu leur décision de réintroduire la recommandation sur le port de masques à l'intérieur des bâtiments pour tous les Etatsuniens, quel que soit leur statut vaccinal. L'agence a cité une nouvelle étude censée montrer que les personnes entièrement vaccinées ne sont pas moins susceptibles de tomber malades de la souche Delta de la Covid-19 que les personnes non vaccinées.

Menée dans une petite ville du Massachusetts au début du mois, l'étude a montré que quatre patients sur cinq - soit 74 % des personnes hospitalisées pour la Covid-19 - avaient été entièrement vaccinés.