Exclusif : Les échantillons des premiers patients COVID de Wuhan contenaient le virus génétiquement modifié Henipah, l'un des deux types de virus envoyés par le laboratoire canadien (Epoch Times)

Exclusif : Les échantillons des premiers patients COVID de Wuhan contenaient le virus génétiquement modifié Henipah, l'un des deux types de virus envoyés par le laboratoire canadien.

Article originel : Exclusive: Samples From Early Wuhan COVID Patients Had Genetically Modified Henipah, One of Two Types of Viruses Sent From Canadian Lab

Par Omid Ghoreishi

The Epoch Times, 25.08.21

Des échantillons prélevés chez les premiers patients atteints de la COVID-19 de Wuhan montrent la présence du virus Henipah génétiquement modifié, a découvert un scientifique étatsunien.

Henipah était l'un des deux types de virus envoyés en Chine par des scientifiques d'origine chinoise depuis un laboratoire canadien au centre d'une controverse concernant le licenciement de ces scientifiques et leur collaboration avec des chercheurs militaires chinois. Il n'est pas clair si le virus trouvé dans les échantillons chinois est lié aux échantillons de virus envoyés par le laboratoire canadien, qui ont été expédiés fin mars 2019.

La découverte a été confirmée pour The Epoch Times par un autre scientifique qualifié.

La preuve a été trouvée pour la première fois par le Dr Steven Quay...



