Fuites et collecte de données : TousAntiCovid piétine la vie privée (France Soir)

Contrairement aux garanties avancées par le gouvernement à plusieurs reprises, l'application TousAntiCovid a les moyens de savoir qui vous êtes, où vous vous trouvez et qui vous fréquentez.



Ce n’est pas FranceSoir qui le dit, mais trois chercheurs qui ont analysé le système de collecte de statistiques intégré à l’application et qui est activé par défaut pour tous les utilisateurs depuis juin. Leur étude, que vous trouverez ici, pointe un danger pour la vie privée et de possibles fuites de données.



L'observateur attentif s'en étonnera un peu puisque le cabinet de Cédric O l'avait affirmé à BFMTV le 9 juin au sujet de TousAntiCovid et du Pass Sanitaire : tout est fait pour « protéger au mieux la vie privée des utilisateurs », et même mieux : « Nous avons toujours agi pour minimiser la remontée d’informations. » Toujours !

Théorie vs. Macronie

Donc en théorie tout va bien, sauf qu'on ne vit pas en théorie mais en Macronie, et que l’analyse de nos chercheurs infirme largement les propos du gouvernement : « Malheureusement, la collecte de statistiques contredit le principe de minimisation des données et met en danger les propriétés de sécurité et de protection de la vie privée offertes par les protocoles de traçage de contact ROBERT (traçage Bluetooth) et Cléa (traçage par QR-codes de lieux) »



Ces deux protocoles sont censés être totalement sécurisés, c’est même leur raison d’être, et pourtant « les statistiques incluent un journal d'événement très détaillé, qui enregistre la plupart des actions faites par l’utilisateur, avec un horodatage précis. »...

