Grandes Batailles (4), les Zoulous écrasent en 1879 les troupes de sa Majesté (Mondafrique)

Le 22 janvier 1879 lors de la bataille d’Isandhlwana, à l’extrême sud de l’Afrique, la plus puissante armée de l’époque, celle de l’Empire britannique, s’est fait écraser en trois heures par quelques milliers de « sauvages à demi-nus » et armées seulement de sagaies et de flèches !

Un récit d’Eric Laffitte

Lorsque début février la nouvelle parvient en Europe, c’est la sidération.Comment diable un tel désastre a-t-il été rendu possible. En cette fin du XIXesiècle en effet, l’Angleterre est au fait de sa puissance. Son empire colonial s’étend aux quatre coins du globe, sa marine règne sans partage sur les océans. La perle de ces colonies, ce sont les Indes et sur la route des Indes, il y a Le Cap, escale stratégique au commerce britannique.Dès 1806, les Anglais en ont chassé les Hollandais.

Désormais en pleine révolution industrielle, l’Empire a un besoin effréné de matières premières et de main-d’œuvre pour les exploiter. Le sud africain en est riche. En 1867 sont découvertes les premières mines de diamant à Kimberley, mais aussi des mines d’or, du charbon, etc.De quoi stimuler l’appétit de la petite colonie anglaise du Cap qui, au fil des ans s’applique à annexer les territoires de ses voisins...

