Impact du variant Delta sur la charge virale et sur l'efficacité du vaccin contre les nouvelles infections par le SRAS-CoV-2 au Royaume-Uni (Nuffield Department of Medecine)

Impact du variant Delta sur la charge virale et sur l'efficacité du vaccin contre les nouvelles infections par le SRAS-CoV-2 au Royaume-Uni

Article originel : Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK

Koen B. Pouwels et al.,

Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, John Radcliffe Hospital, Oxford,

Nuffield Department of Medecine





Résumé : L'efficacité des vaccins BNT162b2, ChAdOx1 et mRNA-1273 contre les nouvelles infections par le SRAS-CoV-2 nécessite une réévaluation continue, étant donné que le variant Delta est de plus en plus dominant. Nous avons étudié l'efficacité des vaccins dans le cadre d'une vaste enquête communautaire menée auprès de ménages sélectionnés au hasard dans tout le Royaume-Uni. Nous avons constaté que l'efficacité du BNT162b2 et du ChAd0x1 contre toutes les infections (nouveaux positifs à la PCR) et les infections accompagnées de symptômes ou d'une charge virale élevée est réduite avec le variant Delta. Une dose unique du vaccin mRNA-1273 avait une efficacité similaire ou supérieure à celle d'une dose unique de BNT162b2 ou de ChAdOx1. L'efficacité de deux doses reste au moins aussi importante que la protection conférée par une infection naturelle antérieure. La dynamique de l'immunité après l'administration d'une deuxième dose différait sensiblement entre le BNT162b2 et le ChAdOx1, avec une efficacité initiale plus grande contre les nouveaux positifs à la PCR, mais un déclin plus rapide de la protection contre la charge virale élevée et l'infection symptomatique avec le BNT162b2. Rien n'indique que l'efficacité varie en fonction de l'intervalle entre les doses, mais la protection était plus élevée chez les personnes vaccinées après une infection antérieure et chez les jeunes adultes. Avec Delta, les infections survenant après deux vaccinations présentaient un pic de charge virale similaire à celui des personnes non vaccinées. La vaccination contre le SRAS-CoV-2 réduit toujours les nouvelles infections, mais l'efficacité et l'atténuation du pic de charge virale sont réduites avec Delta...

