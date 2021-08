Interview du Professeur Neil Ferguson : "Oui, mes prévisions étaient fausses... nous apprendrons à vivre avec la Covid" (The Times)

Interview du Professeur Neil Ferguson : "Oui, mes prévisions étaient fausses... nous apprendrons à vivre avec la Covid".

Article originel : Professor Neil Ferguson interview: ‘Yes, my prediction was off . . . we’ll learn to live with Covid’

Par Rachel Sylvester

The Times, 7.08.21



Neil Ferguson, autrefois surnommé "Professeur confinement", déclare à Rachel Sylvester qu'il est optimiste, même si la crise a laissé des traces dans sa vie personnelle.



Il est passé du statut de roi du malheur à celui de champion de la bonne humeur. Neil Ferguson est l'épidémiologiste de premier plan et conseiller du gouvernement qui a été surnommé "Professeur confinement" l'année dernière après ses avertissements alarmants sur le nombre de décès dans la pandémie. Aujourd'hui, le scientifique de l'Imperial College affirme que la crise du coronavirus sera largement terminée dans ce pays d'ici l'automne, mais il ne veut pas être connu sous le nom de Dr Liberation. "Je n'avais pas l'intention d'être le plus pessimiste, ni le plus optimiste", insiste-t-il. "Je pense que la transition va être assez rapide dans quelques mois pour devenir quelque chose avec lequel nous vivons et que nous gérons par la vaccination plutôt que par des mesures de crise." L'ère des confinements est presque terminée, suggère-t-il. "...

