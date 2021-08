"Je ne suis pas un esclave" : un Britannique est détenu dans un hôpital psychiatrique de Singapour après avoir refusé de porter un masque (The Telegraph)

"Je ne suis pas un esclave" : un Britannique est détenu dans un hôpital psychiatrique de Singapour après avoir refusé de porter un masque.

Article originel : ‘I’m not a slave’: Briton detained in Singapore mental hospital after refusing to wear mask

Par Verity Bowman

The Telegraph, 5 Août 2021



Benjamin Glynn, qui a été arrêté après avoir pris le métro sans masque, qualifie les accusations portées contre lui de "folles".





Un Britannique arrêté pour avoir refusé de porter un masque dans le métro de Singapour a été placé en détention dans un hôpital psychiatrique après avoir qualifié de "dégoûtante" l'action en justice intentée contre lui.

Alors que son procès s'est ouvert jeudi, Benjamin Glynn, 39 ans, a déclaré qu'il ne plaiderait "jamais coupable ou non coupable" pour les accusations portées contre lui.

"Je refuse d'être un esclave", a-t-il ajouté alors que des partisans anti-masque le soutenaient depuis la tribune du public.

"Je pense qu'il est insensé que je fasse l'objet d'un procès, simplement parce que je ne porte pas de masque".



Glynn, originaire du Yorkshire, a vu sa caution de 2 700 £ révoquée le 19 juillet après avoir été arrêté pour son refus de porter un masque le 7 mai. Il fait face à des accusations supplémentaires pour ne pas avoir porté son masque lors d'une comparution devant le tribunal en juillet.

Le tribunal a été invité à évaluer l'état mental du père marié de deux enfants par Timotheus Koh, le procureur adjoint, qui a déclaré que la famille de M. Glynn a décrit un "changement marqué" dans ses actions depuis le début de la pandémie...

