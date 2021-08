L'Allemagne prévoit des mesures sévères pour les non-vaccinés: “Ils ne seront autorisés à entrer nulle part” (7 sur 7.be)

La chancelière Angela Merkel a affirmé mi-juillet miser sur “la volonté” de la population et non l’obligation face à la vaccination. L’Allemagne a jusqu’ici conduit sur une politique très prudente dans la gestion de l’épidémie, maintenant durablement de nombreuses restrictions. Beaucoup de ces restrictions sont désormais levées, mais pour aller au cinéma ou dans certains restaurants, les spectateurs doivent prouver qu’ils sont immunisés, soit par un vaccin, soit par guérison, et les non-vaccinés doivent présenter un test négatif...



