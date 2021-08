L'analyse d'EuroMOMO indique que la troisième vague européenne n'a été qu'une erreur (Daily Sceptics)

L'analyse d'EuroMOMO indique que la troisième vague européenne n'a été qu'une erreur

Article originel : EuroMOMO Analysis Indicates That Europe’s Third Wave Was A Blip

Par Noah Carl

Daily Sceptics, 10.08.21



L'Europe a-t-elle connu deux pics de mortalité ou trois ? Selon de nombreux organes de presse, le continent a connu une troisième vague mortelle de COVID-19 au cours du printemps 2021. "L'Europe connaît un printemps sinistre", indique un article du Financial Times (FT) daté du 4 avril. "Les infections, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19 sont en hausse dans de nombreux pays", poursuit l'article. L'article présente des données suggérant que le mois de mars a vu des taux élevés de décès dus à la COVID-19 dans un certain nombre de pays européens. Cette caractérisation est confirmée par le graphique de Our World in Data sur le nombre quotidien de décès confirmés dus à la COVID-19 dans l'Union européenne - qui est présenté ci-dessous. (Le graphique pour l'ensemble de l'Europe est très similaire).

Selon le graphique, il y a eu un pic de mortalité au printemps 2020, correspondant à la première vague (qui a touché des pays comme l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni). Puis un autre pic de mortalité a été enregistré en hiver, correspondant à la deuxième vague (qui a également touché des pays comme la Pologne, la République tchèque et la Hongrie). Et le graphique indique qu'un autre pic de mortalité a été enregistré au printemps 2021, correspondant à la troisième vague. Ce pic est plus faible que les deux premiers, mais reste assez considérable. Le 13 avril, on comptait plus de 2 800 décès dus à la COVID-19 en Europe (contre un peu moins de 3 600 au pic de la deuxième vague). Cependant, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, les "décès confirmés dus à la COVID-19" peuvent être trompeurs, car certaines des personnes qui meurent de la COVID-19 (soit peu de temps après un test positif, soit avec la COVID-19 sur le certificat de décès) seraient mortes de toute façon. La surmortalité donne une bien meilleure idée de l'impact de la pandémie.

Les estimations de la surmortalité pour 26 pays européens sont fournies par les chercheurs d'EuroMOMO. Le graphique ci-dessous présente les z-scores de surmortalité (nombre d'écarts types au-dessus ou au-dessous de la moyenne) de la semaine 1 de 2020 à la semaine 27 de 2021. J'ai omis les données des trois dernières semaines, car elles sont sujettes à révision.

Les pics de la première et de la deuxième vague sont clairement visibles : le premier est visible à la semaine 14 de 2020, et le second à la semaine 3 de 2021. En comparaison, le pic de la troisième vague (à la semaine 16 de 2021) est à peine perceptible. Il dépasse techniquement la ligne rouge, ce que les chercheurs qualifient bizarrement d'"augmentation substantielle". Toutefois, des augmentations de cette ampleur sont observées tous les quelques mois depuis 2017. Le troisième pic ne peut donc pas être considéré comme une vague épidémique majeure. Une partie de la différence entre les deux graphiques peut être due à la composition des pays. Par exemple, EuroMOMO ne couvre pas la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque. Cela dit, les pays qu'il inclut constituent la grande majorité de la population européenne, ce qui n'explique probablement pas grand-chose. L'analyse d'EuroMOMO indique que l'Europe a connu deux pics de mortalité, et non trois. En termes de surmortalité, la troisième vague n'a été qu'un accident de parcours.