L'Australie s'effondre (Daily Sceptic)

L'Australie s'effondre Article originel : Australia is Falling Apart Daily Sceptic

Nous publions aujourd'hui un essai original de l'historien Guy de la Bédoyère, un collaborateur régulier, sur la possibilité que l'Australie se désintègre réellement en raison de la mauvaise gestion désespérée de la crise du coronavirus par ses dirigeants politiques. Après avoir opté pour l'approche désastreuse du zéro-covid, la classe politique - et l'establishment de la santé publique - n'a eu d'autre choix que de mettre en œuvre des mesures de confinement de plus en plus draconiennes, détruisant l'économie, aliénant le monde des affaires et transformant les citoyens de la classe ouvrière en dissidents très mécontents. Le pays peut-il survivre ? Probablement, mais un effondrement politique à grande échelle est une possibilité qui ne doit pas être écartée d'emblée. En voici un extrait :



Je crains cependant que l'Australie, de tous les États démocratiques modernes développés, ne se soit engagée sur une voie qui pourrait, in extremis, aboutir à l'éclatement du pays. Ne tournons pas autour du pot (un terme plus approprié pour l'Australie que pour tout autre pays). C'est un pays qui est déjà au bord de la viabilité. Les catastrophes naturelles ont le potentiel de détruire de manière permanente de larges pans de l'agriculture australienne. Le pays n'a jamais développé l'industrie à un niveau qui pourrait lui être utile, préférant s'en remettre à la vente de ressources naturelles à la Chine pour en faire des produits qui sont ensuite renvoyés en Australie. L'infrastructure nationale est délabrée. C'était déjà le cas que les États individuels soient plus intéressés par leur propre avenir que par celui du pays. C'est particulièrement évident en WA, marginalisé par la politique nationale australienne.

Dans une certaine mesure, l'Australie n'est une nation que de nom. L'Australie occidentale, l'un des États les moins peuplés, est aussi le plus grand. En dehors du transport aérien, il est relié au reste de l'Australie par quelques rares routes, facilement détruites par un seul cyclone, et une voie ferrée. Pendant des années, ses ressources minérales colossales ont financé la richesse du pays. Cela n'a pas manqué de frustrer l'Australie occidentale, qui bénéficie moins que la plupart des États de l'aide fédérale. Peu d'Australiens du reste du pays prennent la peine de se rendre en WA. Il y a peu d'amour perdu entre WA et les états de l'est.

Il existe donc un sentiment naissant de nationalisme en Australie occidentale. Ce n'est rien de plus qu'une vanité pour le moment, mais la Covid accélère le sentiment de frustration. Ce n'est que maintenant que le gouvernement fédéral se ressaisit du déploiement des vaccins et tente désespérément de revenir sur le terrible gâchis qu'il a fait. La réponse chaotique affichée jusqu'à récemment n'a pas été le meilleur honneur de l'Australie. Ce fiasco s'est appuyé sur le fantasme du zéro-covid...

