L'expérience suédoise : comment l'absence de confinement a permis d'améliorer la santé mentale, de renforcer l'économie et de rendre les écoliers plus heureux (The Telegraph)

L'expérience suédoise : comment l'absence de confinement a permis d'améliorer la santé mentale, de renforcer l'économie et de rendre les écoliers plus heureux.

Article originel : The Sweden experiment: how no lockdowns led to better mental health, a healthier economy and happier schoolchildren

Par Richard Orange

The Telegraph, 22 août 2021





Si la décision de la Suède de rester ouverte pendant toute la durée de la pandémie a suscité un débat international, la controverse a échappé à la plupart des Suédois.

C'est le début de la nouvelle année scolaire en Suède, et le variant delta hautement infectieux commence à frapper durement le pays, les cas ayant doublé depuis la fin du mois de juillet.

Dans beaucoup de pays, cela signifierait une chose : le confinement. Mais pas en Suède. À l'école Sorgenfri, dans le centre de Malmö, la seule mesure anti-covirus visible est l'interdiction faite aux parents d'entrer dans le bâtiment scolaire.

"Je ne suis pas du tout inquiète", déclare Elin Brusewitz, 35 ans, tandis que son fils joue avec son skateboard à côté d'elle. "Nous étions bien lors des dernières épidémies. Je suppose que je suis une Suédoise typique : je ne m'inquiète que si les autorités me disent de m'inquiéter".

La décision de la Suède d'éviter le confinement et de laisser les pubs, les restaurants, les centres commerciaux et les écoles primaires ouverts pendant toute la durée de la pandémie a suscité de vives discussions au niveau international.

Des millions de personnes dans le monde ont été confinées chez elles, ont vu des entreprises faire faillite et se sont efforcées de poursuivre leurs études dans un contexte de restrictions successives visant à prévenir la propagation du coronavirus.

Mais pour quelque 10 millions de Suédois, les dix-huit mois qui se sont écoulés depuis que le premier cas local de Covid-19 a été enregistré en février dernier ont été largement banals...

