Un rapport de l'Imperial College de Londres révèle que "44 % des infections sont survenues chez des personnes entièrement vaccinées" et une chute de l'efficacité vaccinale à "49%[22%-67%]"

Voici le rapport de l'Imperial College REACT (Real-time Assessment of Community Transmission) dans son 13ème cycle. Il est intitulé "REACT-1 round 13 final report: exponential growth, high prevalence of SARS-CoV-2 and vaccine effectiveness associated with Delta variant in England during May to July 2021" (" Rapport final de REACT-1 round 13 : croissance exponentielle, prévalence élevée du SRAS-CoV-2 et efficacité du vaccin associée à la variante Delta en Angleterre entre mai et juillet 2021"). Nous avons traduit le résumé plus bas, pour le lire dans son entièreté, cliquer sur le lien suivant.(format PDF).

Ce rapport note une augmentation exponentielle des contaminations au variant delta et une baisse de l'efficacité vaccinale. Même si il note que les sujets non vaccinés sont plus suceptibles de développer une infection covid, ce rapport note une efficacité vaccinale allant de 22% à 67% (fourchette d'estimation) soit une estimation moyenne à 49%. (informations mises en caractères gras dans le corps de l'abstract. Voici le passage en question : "Cependant, au cours du cycle 13 (du rapport REACT, NdT), 44 % des infections sont survenues chez des personnes entièrement vaccinées, ce qui reflète une efficacité imparfaite du vaccin contre l'infection malgré des niveaux de vaccination élevés. En utilisant le statut vaccinal autodéclaré, nous avons estimé que l'efficacité ajustée du vaccin contre l'infection au cycle 13 était de 49 % (22 %, 67 %) chez les participants âgés de 18 à 64 ans," A noter que les données de l'Imperial College dans son rapport REACT "round 13" sont assez similaires de celles notées en Israël et aux Etats-Unis. Quant à Pfizer, son étude montre que l'efficacité de son vaccin a chuté de 96% à 84% en quatre mois selon le British Medical Journal, mais bien sûr, il s'agit de l'étude du laboratoire produisant l'un des vaccins expérimentaux à base de séquence génétique.



Pour une revue critique de ce rapport, lire l'analyse de Will Jones sur Daily Sceptics (traduction en français, en cliquant sur ce lien).