La Chine est prête à reconnaître les Talibans en cas de chute de Kaboul, selon des sources, sapant ainsi les menaces étatsuniennes (US News)

La Chine est prête à reconnaître les Talibans en cas de chute de Kaboul, selon des sources, sapant ainsi les menaces étatsuniennes.

Article originel : China Prepared to Recognize Taliban if Kabul Falls, Sources Say, Undermining U.S. Threats

Par Paul D. Shinkman

US News

La Chine est prête à reconnaître les Talibans comme dirigeants légitimes de l'Afghanistan s'ils parviennent à renverser le gouvernement soutenu par l'Occident à Kaboul, a appris U.S. News, une perspective qui sape la dernière source d'influence de l'administration Biden sur le réseau d'insurgés alors qu'ils poursuivent leur campagne surprenante pour reprendre le contrôle...



