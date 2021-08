La colère Covid s'amplifie dans le football avec des joueurs dans toutes les équipes qui refusent le vaccin alors que la population britannique est vaccinée à 75 % (The Sun)

LA FUREUR DU VACCIN. La colère Covid s'amplifie dans le football avec des joueurs dans toutes les équipes qui refusent le vaccin alors que la population britannique est vaccinée à 75 %.

Article originel : JAB FURY Covid anger in football growing with players in every team refusing jab despite UK population 75 per cent vaccinated

Par Charlie Wyett

The Sun, 17.08.21

L'importance de se faire vacciner n'a pas encore effleuré l'esprit d'un certain nombre de footballeurs.

Et cela provoque colère et frustration dans les clubs. Un certain nombre de footballeurs refusent de se faire vacciner contre le coronavirus.



Plus des trois quarts de la population britannique ont subi une double vaccination.

Pourtant, après s'être entretenu avec des propriétaires, des dirigeants, des managers et des joueurs des quatre divisions, SunSport a découvert qu'entre cinq et sept joueurs de chaque équipe REFUSENT de se faire vacciner.

Les clubs ne peuvent pas obliger leurs joueurs à se faire vacciner.

Mais beaucoup de dirigeants et de propriétaires aimeraient pouvoir le faire.

Certains joueurs hésitent à se faire vacciner en raison de ce qu'ils ont lu sur les médias sociaux.

D'autres se sentent sous la pression de leur famille pour l'éviter...

