La Corée du Sud va indemniser une infirmière paralysée après avoir reçu une injection par un vaccin d'AstraZeneca (RT)

La Corée du Sud va indemniser une infirmière paralysée après avoir reçu un vaccin d'AstraZeneca

Article originel : South Korea to compensate nurse paralyzed after AstraZeneca vaccine

RT, 6.08.21





Une infirmière qui a été paralysée après avoir reçu une injection du vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca recevra une indemnisation de l'État sud-coréen après avoir été reconnue comme victime d'un accident du travail.

L'agent de santé, dont le nom n'a pas été divulgué, avait été vacciné contre la Covid-19 le 12 mars. Elle a ensuite souffert d'une double vision et d'une paralysie - et a été diagnostiquée comme souffrant d'une maladie auto-immune rare connue sous le nom d'encéphalomyélite aiguë, a déclaré vendredi dans un communiqué le Korea Workers' Compensation & Welfare Service, organisme public.

Après avoir examiné le cas, l'agence a jugé qu'il existait un "lien de causalité raisonnable entre les effets secondaires et la vaccination". Il a également souligné que l'infirmière n'avait pas de problèmes de santé sous-jacents susceptibles de compliquer son état.

La femme avait reçu le vaccin - développé conjointement par le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca et l'Université d'Oxford - pendant ses heures de travail pour "se conformer aux recommandations de son employeur", selon le communiqué. "Elle aurait été dans une position difficile sur son lieu de travail si elle n'avait pas été vaccinée", ajoute le communiqué.

Pour ces raisons, l'infirmière a été reconnue comme victime d'un "accident du travail", une première en Corée du Sud. Cette décision lui donne droit à une indemnisation et à des prestations publiques au titre de la loi sur l'assurance contre les accidents du travail.

Elle sera indemnisée pour les heures de travail manquées, et ses dépenses et handicaps seront également couverts par l'État, a indiqué l'agence.



Contacté par Reuters, AstraZeneca a refusé de commenter l'affaire, déclarant que la sécurité des patients était la priorité absolue de la société et réaffirmant que le vaccin offre "un niveau élevé de protection contre toutes les formes de Covid-19 et ses variantes préoccupantes".

Des rapports sur des cas graves de caillots sanguins et de faibles taux de plaquettes associés au vaccin d'AstraZeneca - actuellement distribué sous les marques Covishield et Vaxzevria - ont conduit un certain nombre de pays à restreindre son utilisation chez les jeunes au début de cette année. Certains pays, comme le Danemark et la Norvège, sont allés jusqu'à suspendre complètement le vaccin par crainte de ses effets secondaires.