La Covid et le bilan des morts de CNN & Co (AIER)

Bien que l'on ne sache toujours pas pourquoi quelqu'un regarderait les informations sur le câble, les gens les ont regardées, en grand nombre, et beaucoup ont été rendus plus anxieux par le spectacle qu'ils ont vu, au point que certains médias de masse semi-responsables, comme la BBC , se sont demandés si le fait de rester informé valait le coût émotionnel de la couverture ininterrompue du culte de la mort de la Covid.

Tout d'abord, CNN et consorts. Il est désormais notoire que ses producteurs ont été filmés en train d'admettre que leur infâme téléscripteur de décès était un stratagème cynique pour augmenter l'audience . Le producteur Charlies Chester a déclaré à son faux rendez-vous sur Tinder que "la peur fait vraiment grimper les chiffres... c'est pourquoi nous avons constamment le nombre de morts sur le côté". (La vidéo est tellement sensible qu'elle est techniquement illégale au Massachusetts et dans d'autres États qui ont effectivement proscrit le deuxième amendement).

L'anxiété, voyez-vous, supprime le système immunitaire, ce qui rend les personnes paniquées plus susceptibles de contracter et de propager la Covid et d'autres maladies infectieuses et moins capables de se défendre contre ces méchancetés une fois infectées. Il est donc logique que les médias qui se concentrent sur les faits, comme l'AIER, et qui mettent l'accent sur des politiques modérées, comme la Déclaration de Great Barrington , sauvent des vies dans la mesure où, malgré les diverses formes de censure , ils sont capables de calmer les inquiétudes.

CNN et d'autres médias alarmistes ont été impliqués dans la mort de centaines de milliers d'Etatsuniens, mais personne ne semble s'en soucier, y compris ces médias eux-mêmes. Tout au long de la pandémie, CNN et certains autres réseaux d'information par câble ont délibérément provoqué la panique afin d'augmenter leur taux d'audience. Les CDC ont récemment révélé que l'anxiété est le deuxième facteur contribuant le plus aux décès dus à la Covid. Les experts des médias de masse ont peut-être été aussi mortels que les réunions de masse.

Si les gens avaient su qu'il existait un lien étroit entre l'anxiété et la mort, ils auraient certainement éteint la télé et peut-être que les quelques directeurs de l'information qui ont encore une âme auraient également atténué l'angle de la mort et du désespoir. Le président Edward Stringham savait que rien de bon ne pouvait résulter de ce battage constant et a ordonné que la télévision soit éteinte dans les bureaux de l'AIER pendant les heures de travail.

Deuxièmement, les CDC, la "science" putative, a établi que l'anxiété était liée à l'infection par la Covid-19 et à la mort. Dans une étude publiée le 1er juillet et intitulée "Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized with COVID-19, March 2020-March 2021", une vingtaine de chercheurs titulaires d'un doctorat et d'un diplôme de médecine montrent que "les facteurs de risque de décès les plus forts étaient [1] l'obésité... [et 2] les troubles liés à l'anxiété et à la peur".

Plus précisément, les personnes obèses avaient 30 % de risques supplémentaires de mourir si elles contractaient la Covid, tandis que les personnes souffrant d'anxiété avaient 28 % de risques supplémentaires de décéder. En d'autres termes, être anxieux était presque aussi mortel qu'être obèse.

Les auteurs soulignent toutefois que les liens de causalité exacts entre l'anxiété et la mort par/avec le Covid-19 restent flous et "peuvent inclure une capacité réduite à prévenir les infections chez les patients souffrant de troubles de l'anxiété, les effets immunomodulateurs et/ou cardiovasculaires des médicaments utilisés pour traiter ces troubles, ou une maladie grave de la COVID-19 exacerbant les troubles de l'anxiété."

Quoi qu'il en soit, rester assis à regarder CNN en mangeant sous l'effet du stress n'est pas une recette pour la santé du système immunitaire. Et cela met en évidence l'un des nombreux aspects étranges des politiques de santé publique promulguées pendant la pandémie, à savoir l'absence presque totale d'appels à l'amélioration de la santé immunitaire, qui peut être grandement améliorée par une alimentation, un exercice et des comportements appropriés. Au lieu de cela, de nombreuses politiques de confinement ont servi à limiter l'exercice et ceux qui ont essayé de discuter des vitamines se sont retrouvés attaqués et censurés...

