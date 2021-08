La directrice des CDC déclare que les personnes vaccinées contre la Covid en début d'année ont "un risque accru de maladie grave" (Vidéo)

La Dre Rochelle P. Walensky, MD, MPH, est la 19ème directeurice des Centers for Disease Control and Prevention et la 9ème administratrice de l'Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Elle est une chercheuse influente dont les recherches pionnières ont contribué à faire progresser la réponse nationale et mondiale au VIH/sida.

En tant que directrice des CDC, elle a fait l'apologie de la troisième dose vaccinale en déclarant que l'efficacité vaccinale diminuait face au variant Delta et que les personnes vaccinées précocément avaient un "risque accru de maladie grave", encourageant ainsi la population à reprendre une dose de vaccin pour renforcer l'immunité face au variant delta.