La guerre contre la terreur s'est terminée comme elle a commencé le 11 septembre, il y a 20 ans - avec des corps tombant du ciel, les Talibans applaudissant à Kaboul et les Etats-Unis puissants humiliés. Et pour cela, Joe Biden devrait avoir honte (Daily Mail)

RICHARD LITTLEJOHN : Endormi au volant... La guerre contre la terreur s'est terminée comme elle a commencé le 11 septembre, il y a 20 ans - avec des corps tombant du ciel, les Talibans applaudissant à Kaboul et la puissante Amérique humiliée. Et pour cela, Joe Biden devrait avoir honte.

Article originel : RICHARD LITTLEJOHN: Asleep at the wheel... The War on Terror has ended as it began on 9/11, 20 years ago - with bodies falling from the sky, the Taliban cheering in Kabul and mighty America humbled. And for that, Joe Biden should hang his head in shame

Par Richard LittleJohn

Daily Mail, 16.08.21