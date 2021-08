La Nouvelle-Zélande met en place un confinement national suite à un cas de Covid (BBC)

La Nouvelle-Zélande met en place un confinement national suite à un cas de Covid

Article originel : New Zealand enters nationwide lockdown over one Covid case

BBC

La Nouvelle-Zélande a annoncé un confinement rapide après qu'un homme ait été testé positif au Covid, le premier cas en six mois.

Le cas a été détecté à Auckland, qui sera en confinement pendant une semaine, tandis que le reste du pays sera en confinement pendant trois jours.

Les autorités disent travailler sur l'hypothèse que le nouveau cas était le variant Delta...



