La vaccination n’empêche pas les regains épidémiques (Reinfocovid)

A Retenir La majorité des personnes infectées en Islande sont des personnes vaccinées

La majorité des hospitalisés attribués au Covid sont des personnes vaccinées

La majorité des patients Covid en Unité de soin intensif sont des personnes vaccinées

La majorité des décès attribuées au Covid sont des personnes vaccinées

En Islande, à Malte, en Angleterre et en Israël, alors que plus de 75% de la population est vaccinée 2 doses, l’épidémie semble repartir. Regardons quelques données récentes et parfaitement indépendantes concernant les personnes vaccinées et non vaccinées.

Israël

Alors que le pays est vacciné à hauteur de 60% (plus de 80% pour la population adulte) il apparait que l’efficacité du vaccin est bien moins forte qu’attendue. En effet, l’université juive (Hebrew University) a rapporté que « 90% des nouveaux cas de plus de 50 ans sont totalement vaccinés. 60% des cas sévères sont également vaccinés » [1].

Les personnes vaccinées ont presque 7 fois plus de chances d’être infectées par le SARS-CoV-2 que les personnes immunisées par une infection naturelle avec un taux de réinfection de 0.0086% pour les non vaccinés contre 0.0578% pour les vaccinés [2].

Sur les 143 patients Covid hospitalisés la semaine du 21 juillet, 58% étaient vaccinés, 39% ne l’étaient pas et 3% étaient partiellement vaccinés [3].

Dr. Kobi Haviv, Directeur du Herzog Hospital de Jerusalem a déclaré le 5 aout sur Chanel 13 news Israel que [4] :

95% des patients sévères sont vaccinés

90% des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées

L’efficacité du vaccin diminue

Ainsi, malgré 60% de sa population vaccinée 2 doses (80% de la population adulte) Israël a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés…

Angleterre

Dans son dernier rapport, l’agence anglaise de santé indique 224 décès pour 28773 vaccinés double dose et 165 décès pour 121402 non vaccinés tous infectés par le variant delta. La létalité de ce variant est donc de 0.78% chez les vaccinés et seulement 0.14% chez les non-vaccinés [5]. Ainsi, la létalité est plus élevée chez les vaccinés. Autrement dit, si un vacciné est infecté, il a plus de risque de décéder.

Malte

La tendance semble similaire à Malte où environ 80% de la population a été vaccinée au 15 juillet et où les cas de Covid ont flambé malgré cette vaccination de masse en passant de 6,52 par million le 26 juin à 453,6 par million le 17 juillet [6]. . Il est à noter que les touristes non vaccinés n’étaient pas autorisés d’entrer à Malte et ne peuvent donc être blâmés pour cette flambée épidémique…

Islande

L’Islande a enregistré ces sept derniers jours 213 nouvelles infections (toutes liées au variant Delta), avec des pics quotidiens qui n’ont plus été observés depuis neuf mois, et parmi lesquelles :

70% des cas étaient totalement vaccinées (148 personnes)

(148 personnes) 30% des cas étaient non vaccinées (65 personnes

L’épidémiologiste en chef de la Direction islandaise de la santé, Þórólfur Guðnason vient de déclarer que les « vaccins ne sont pas aussi efficaces contre le variant Delta que ce que les experts avaient espéré ». Ainsi, l’Islande a remis en place l’obligation des tests PCR/antigéniques aux touristes vaccinés deux doses à partir du 26 juillet 2021 [7]…

Cas de contagion collective dans une résidence de personnes âgées

Une étude récente concernant une contagion collective au variant indien (delta) qui a touché 57% des 42 personnes (résidents et travailleurs) d’une résidence de personnes âgées où 75% étaient doublement vaccinés a montré que [8] :

le vaccin chez les personnes âgées est peu efficace

les non-vaccinés s’en sortent aussi bien que les vaccinés

Cas de contagion à Barnstable County dans le Massachusetts

Le CDC (Center for Disease Control), institut officiel américain de surveillance des maladies a investigué un cluster de cas à Barnstable County dans le Massachusetts [9] :

Les personnes entièrement vaccinées peuvent attraper le Sars-cov-2

Les personnes entièrement vaccinées infectées par le variante Delta peuvent transmettre le virus à d’autres personnes.

Les personnes entièrement vaccinées et infectées ont des charges virales équivalentes aux personnes non ou incomplètement vaccinées

Pour réduire le risque d’être infecté et de transmettre le Covid-19 à d’autres personnes, le CDC recommande aux personnes entièrement vaccinées de se comporter exactement comme une personne non vaccinée [10].

Pour aller plus loin : https://reinfocovid.fr/science/les-vaccines-infectes-seraient-aussi-contagieux-que-les-autres/

Cas de contagion sur le HMS Queen Elizabeth

Une épidémie de Covid-19 a été confirmée (une 100aine de cas) sur le navire amiral de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, malgré 100% de vaccinés à bord [11].

Cas de contagion au variant gamma chez des mineurs entièrement vaccinés

Un cluster épidémique de Sars-Cov-2 au variant Gamma dans une mine d’or en Guyane française a montré que [12] :

60% personnes vaccinées deux doses ont développé la maladie Covid-19

Aucun des personne ayant un antécédent infection naturelle au Covid-19 non vaccinés n’a été infectée (Les personnes ayant fait une ancienne au Covid-19 ont donc été protégées à 100% contre le variant Gamma)

Pour aller plus loin : https://reinfocovid.fr/science/infection-au-variant-gamma-chez-des-mineurs-entierement-vaccines/

Références

