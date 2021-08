Le conseil scientifique britannique (SAGE) confirme que le vaccin contre la Covid ne prévient pas les infections ni la transmission mais "estime que les vaccins actuels sont excellents pour réduire le risque d'hospitalisation et de maladie"

Toutefois, le SAGE déclare que les vaccins contre la Covid-19 évitent les formes graves et donc les hospitalisations et les décès (voir ici : point 8 de la page 5.) ou plutôt qu'il "estime" ou "pense" que les vaccins actuels sont excellents pour réduire le risque d'admission à l'hôpital et de maladie :

"we feel that current vaccines are excellent to reduce the risk for hospital admission and disease"

Traduction : "nous pensons que les vaccins actuels sont excellents pour réduire le risque d'admission à l'hôpital et de maladie"