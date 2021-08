Le crépuscule de 20 ans d'occupation de l'Afghanistan : Des soldats étatsuniens envoyés pour tuer et mourir - pour quoi faire ? (Globe Trotter)

Le crépuscule de 20 ans d'occupation de l'Afghanistan : Des soldats étatsuniens envoyés pour tuer et mourir - pour quoi faire ?

Par Walter Smolarek

Michael Davis avait 11 ans lorsque la guerre en Afghanistan a commencé, 19 ans lorsqu'il s'est engagé dans l'armée étatsunienne et 21 ans lorsqu'il est arrivé dans la province afghane de Wardak au sein d'une unité de génie de combat chargée de trouver des engins explosifs improvisés (EEI). "Je venais d'une très petite ville du centre de Washington, d'un milieu ouvrier. Je n'avais nulle part où aller ; [je] faisais trop de bêtises à l'école et je n'avais pas d'avenir universitaire ", explique Davis. "Je ne voulais pas rester coincé à travailler dans une ferme. Je me suis engagé [dans l'armée] en 2009, en plein milieu de l'effondrement du marché immobilier."

L'expérience de Davis est typique de ce que les critiques de la politique étrangère étatsunienne appellent le "repêchage économique". Il explique : "J'ai beaucoup d'amis qui sont brisés dans le sens où ils boivent trop ou que leur corps [a été laissé brisé par un travail atroce]. Parfois, à la ferme, vous travaillez 15 heures par jour, et il n'y a pas d'heures supplémentaires... Les opiacés faisaient définitivement partie [de ce vers quoi les gens se tournaient] dans le comté de Franklin où j'ai grandi. On travaille dur, on rentre chez soi et on a mal, alors on boit ou on fait n'importe quoi". Davis se souvient : " Mon père était dans l'armée avant moi et, à son honneur, mon père m'a dit 'ne le fais pas' - et c'est un individu très conservateur. Mais je me suis dit que ma vie n'allait nulle part et que l'armée était une porte de sortie".



Les recruteurs militaires sont bien conscients de ce dilemme auquel sont confrontés tant de jeunes. "J'ai été envoyé dans une école pour jeunes en difficulté quand j'avais 17 ans", a déclaré Davis. "C'était super droitier et religieux. [À l'école,] j'ai d'abord parlé à un recruteur des Marines qui [parlait avec]... des gens qui sont sur la 'mauvaise voie'."

Bien qu'il ait fallu plusieurs années avant que Davis ne commence à se forger des convictions politiques anti-guerre, il a immédiatement commencé à regretter sa décision de s'engager dans l'armée. "À 18 ans, en passant par l'entraînement de base et en voyant tous les gens autour de vous qui sont battus et brisés, vous commencez à douter de votre décision. Quand vous avez 21 ans, vous partez en Afghanistan, vous êtes envoyé à la guerre, et vous vous demandez "à quoi je pensais ?" et ce n'est que sur une période de trois ans."

Arrivée dans la "guerre éternelle

Le travail de Davis et de ses coéquipiers de l'unité de génie de combat consistait à "sortir avant les autres unités, même l'infanterie, et nous parcourions les mêmes routes jour après jour, semaine après semaine. Nous allions nous promener dans les montagnes et traverser les villages. Il s'agissait surtout d'une démonstration de force et de la recherche d'engins explosifs improvisés." Davis est arrivé pendant les mois d'hiver plus calmes, mais il a déclaré que "lorsque le printemps est arrivé, c'était comme un coup de pied dans les dents. J'ai perdu de très bons amis dans les trois mois qui ont suivi mon arrivée."

L'animosité entre les soldats enrôlés, issus pour la plupart de la classe ouvrière, et leurs officiers, issus de milieux plus aisés, était palpable. Les officiers, se souvient Davis, "avaient l'air de dire 'nous savons mieux que vous'. Il n'y avait qu'une seule personne non enrôlée qui n'avait pas de diplôme universitaire... Toute personne au-dessus du grade de lieutenant ou de capitaine prenait beaucoup de décisions merdiques. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous [soldats enrôlés] ont été blessés."



Danny Sjursen, qui était capitaine et commandait les troupes de l'armée étatsunienne aux côtés d'unités de l'armée et de la police afghanes à peu près au même moment où Davis était déployé à la guerre, a remarqué un phénomène similaire. Sjursen a déclaré : "J'avais 100 soldats, à peu près ; 95 d'entre eux étaient enrôlés. Peut-être cinq avaient un diplôme universitaire. Ils étaient un peu plus ruraux et sudistes et venaient des montagnes de l'Ouest et de la Rust Belt. Ils ne parlaient pas la même langue que les officiers, surtout lorsqu'ils montaient en grade."

Sjursen, aujourd'hui directeur du Eisenhower Media Network, est diplômé de l'académie militaire d'élite de West Point, mais contre l'avis de ses instructeurs, il a développé des relations étroites avec les soldats enrôlés sous son commandement. "Ils [les soldats enrôlés] n'ont jamais vu de but à [la guerre]... ils avaient littéralement l'impression que leur plus grand ennemi n'était pas les Talibans, mais que c'était les colonels et les généraux ambitieux." Sjursen a également noté : "Ce ne sont pas des gars de gauche - beaucoup sont fondamentalement des partisans de Trump. Mais ils se moqueraient de quelqu'un qui leur dirait : 'vous avez fait du bon boulot là-bas'".





Soyez tout ce que vous pouvez être

"Mon avant-poste a été attaqué tous les 365 jours" pendant un déploiement d'un an, explique Sjursen. "L'une des choses les plus frustrantes était de sentir qu'il n'y aurait pas de changement significatif sur la base de l'année que nous avons passée là-bas", a déclaré Sjursen. "Trois de mes soldats ont été tués et 32 autres blessés d'une manière ou d'une autre. Cela fait 35 % de pertes, c'est élevé... et qui sait combien nous en avons tué ?".

Mais pour les officiers supérieurs, l'évidente futilité du conflit passait au second plan...



