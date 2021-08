Le médecin légiste conclut que la présentatrice de la BBC est morte d'un caillot sanguin rare lié à son injection par un vaccin d'AstraZeneca (The Telegraph)

Le médecin légiste conclut que la présentatrice de la BBC est morte d'un caillot sanguin suite à son injection par un vaccin d'AstraZeneca.

Article originel : BBC presenter dying from rare AstraZeneca blood clot leads to calls for risk awareness

Par Lizzie Roberts et Sarah Knapton

The Telegraph, 27 août 2021





Cette conclusion intervient alors qu'une étude de l'Université d'Oxford a révélé que les caillots sanguins sont 190 fois plus probables chez les personnes ayant eu la Covid que le vaccin d'AstraZeneca.



Un médecin légiste a conclu qu'une présentatrice de la BBC était décédée d'un caillot de sang au cerveau dû à des complications du vaccin Covid-19 d'AstraZeneca.

Lisa Shaw est décédée en mai, un peu plus de trois semaines après avoir reçu sa première dose du vaccin, a-t-on appris jeudi lors d'une enquête à Newcastle.

La femme de 44 ans - qui a été appelée par son nom d'épouse, Lisa Eve, au cours de l'audience - a commencé à se plaindre de maux de tête quelques jours après sa vaccination et s'est finalement rendue aux urgences de Durham, où on lui a diagnostiqué un caillot de sang et où elle a été transférée pour un traitement spécialisé au Royal Victoria Infirmary de Newcastle...

