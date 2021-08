Le Mexique ne sera pas "l'otage" de Big Pharma, déclare le président, alors que les réseaux sociaux lui prédisent des problèmes après le rejet des vaccins contre la Covid pour les enfants (RT)

Le Mexique ne sera pas "l'otage" de Big Pharma, déclare le président, alors qu'Internet prédit des problèmes après le rejet des vaccins contre la Covid pour les enfants.

Article originel : Mexico won’t be ‘hostage’ to Big Pharma, president says, as internet predicts trouble after country rejects Covid jabs for kids

RT, 31.07.21

Note de SLT : notre plateforme ne nous autorise plus, avec notre offre actuelle, à intégrer dans le corps du texte les vidéos twitters, vous pouvez aller directement les regarder sur l'article de RT, en cliquant ici.