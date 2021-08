Le Pentagone expérimente l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévenir l'avenir (The Drive.com)

Le Pentagone expérimente l'utilisation de l'intelligence artificielle pour "voir des jours à l'avance".

Article originel : The Pentagon Is Experimenting With Using Artificial Intelligence To "See Days In Advance"

Par Brett Tingley

The Drive.com, 30.07.21



Le Pentagone vise à utiliser des réseaux cloud de pointe et des systèmes d'intelligence artificielle pour anticiper les mouvements des adversaires avant qu'ils ne les fassent.



Le Commandement nord des États-Unis (NORTHCOM) a récemment mené une série de tests connus sous le nom de Global Information Dominance Experiments, ou GIDE, qui ont combiné des réseaux de capteurs mondiaux, des systèmes d'intelligence artificielle (IA) et des ressources informatiques en nuage pour tenter de "parvenir à la domination de l'information" et à la "supériorité décisionnelle". Selon la direction du NORTHCOM, les outils d'IA et d'apprentissage automatique testés dans le cadre de ces expériences pourraient un jour offrir au Pentagone une solide "capacité de voir des jours à l'avance", ce qui signifie qu'il pourrait prédire l'avenir avec une certaine fiabilité en se basant sur l'évaluation des modèles, des anomalies et des tendances dans des ensembles de données massifs. Bien que le concept semble sortir de Minority Report, le commandant du NORTHCOM affirme que cette capacité est déjà rendue possible par des outils facilement accessibles au Pentagone.

Le général Glen VanHerck, commandant du NORTHCOM et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), a déclaré aux journalistes au Pentagone cette semaine qu'il s'agissait du troisième test de GIDE, mené conjointement avec les 11 commandements de combat "collaborant dans le même espace d'information en utilisant exactement les mêmes capacités". L'expérience était largement axée sur la logistique contestée et l'avantage informationnel, deux pierres angulaires du nouveau paradigme de combat récemment proposé par le vice-président des chefs d'état-major interarmées. Une transcription complète du point de presse de VanHerck est disponible en ligne...

