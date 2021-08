Le Yémen reprend la dernière base tenue par les forces saoudiennes dans le sud de Ma'rib (Press TV)

Le Yémen reprend la dernière base tenue par les forces saoudiennes dans le sud de Ma'rib

Article originel : Yemen retakes last base held by Saudi-led forces in southern Ma’rib

Press TV, 26.07.21

Les forces de défense du Yémen ont remporté plusieurs victoires militaires contre les militants saoudiens à travers le pays, notamment en reprenant la dernière base qu'ils détenaient dans le sud de la province de Ma'rib, dans le centre-ouest.

Selon un rapport publié mercredi par l'Agence de presse du Yémen, l'armée du pays et ses comités populaires alliés ont repris le contrôle des montagnes stratégiques d'al-Fuqara', le dernier front contrôlé par les militants dans la région.

Selon le rapport, cette réussite est intervenue après de durs affrontements entre les deux parties....

