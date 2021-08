Les adolescents ont 14 fois plus de risques de souffrir d'une complication cardiaque rare à la suite de la vaccination par le vaccin contre la Covid de Pfizer, selon une étude, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Boris Johnson de revoir son projet d'inoculer les jeunes de 16 et 17 ans (Daily Mail)

Les adolescents ont 14 fois plus de risques de souffrir d'une complication cardiaque rare à la suite de la vaccination par le vaccin contre la Covid de Pfizer, selon une étude, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Boris Johnson de revoir son projet d'inoculer les jeunes de 16 et 17 ans.

Article originel : Teenage boys are 14 TIMES more likely to suffer rare heart complication from Pfizer's Covid jab, study warns amid growing calls for No10 to rethink plan to inoculate 16 and 17 year olds

Par Emily Craig

Daily Mail, 10.08.21