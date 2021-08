Les Australiens non vaccinés seront bientôt interdits de la majorité des évènements sportifs (Daily Mail)

Les Australiens non vaccinés seront bientôt interdits d'accès à l'AFL, à la NRL et au cricket après qu'un super-propagateur du MCG a déclenché le cinquième confinement de Melbourne.

Article originel : Unvaccinated Australians WILL be banned from AFL, NRL and cricket after MCG super-spreader kicked off Melbourne's fifth lockdown

Daily Mail

Les amateurs de sport non vaccinés pourraient bientôt se voir interdire l'accès aux stades.

Venues NSW travaille sur des projets visant à introduire un passeport de vaccination pour les supporters.

Le gouvernement de l'État du Victoria envisage également de nouvelles mesures dans ses stades.

On craint que les stades ne deviennent des lieux de propagation du Covid-19....

