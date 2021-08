Les décès dus aux vaccins s'accumulent sans la moindre couverture médiatique (TrialSite News)

Les décès dus aux vaccins s'accumulent sans couverture médiatique Article originel : Vaccine Deaths Pile Up Without Media Coverage Par Joel S. Hirschhorn Trial SIte News, 19.08.21

Changez de vitesse mentale et cessez de penser à la pandémie. Pensez aux innombrables reportages que vous avez vus et entendus sur tous les médias grand public qui titrent sur un grand nombre de décès. Ces décès peuvent résulter d'actes criminels à grande échelle, comme des fusillades de masse, ou de toutes sortes de catastrophes naturelles. Les grands médias font de grandes nouvelles lorsqu'une douzaine de personnes ou plus sont tuées, ou lorsque des centaines de personnes meurent dans des inondations ou des ouragans. Il est rare que des milliers de personnes meurent, mais lorsque cela se produit, généralement dans d'autres pays, c'est une nouvelle importante. Et c'est ce qui s'est passé pour l'attaque du 11 septembre, où environ 3 000 personnes sont mortes aux États-Unis.



Le but de cet article est de montrer que les médias ignorent largement les milliers de personnes qui meurent à cause des vaccins expérimentaux contre la COVID. Mon analyse exhaustive des études et des données médicales révèle que les Etatsuniens meurent de deux façons différentes parce qu'ils ont été vaccinés.

Deux types de décès dus aux vaccins

Quelques milliers de personnes sont mortes de poussées infectieuses parce que les vaccins ne sont pas efficaces...



