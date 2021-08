Les enseignants seront obligés de se faire vacciner contre la Covid-19 sous peine d'être licenciés (Daily Mail)

Les enseignants seront obligés de se faire vacciner contre la Covid-19 sous peine d'être licenciés, alors que Gladys Berejiklian met en place un plan de retour à l'école.

Article originel : Teachers will be forced to get the Covid-19 vaccine or face the SACK as Gladys Berejiklian pushes forward with plan to get students back to school

Daily Mail, 28.08.21