Les maisons de soins pour personnes âgées pourraient être contraintes de faire appel aux familles de leurs résidents pour les aider en raison de la pénurie de personnel causée par la vaccination obligatoire (Daily Sceptic)

Les maisons de soins pourraient être contraintes de faire appel aux familles de leurs résidents pour les aider en raison de la pénurie de personnel causée par la vaccination obligatoire.

Article originel : Care Homes Could Be Forced to Call On the Relatives of Their Residents to Help Out Due to Staff Shortages Caused by Vaccine Mandate

Par Michael Curzon

Daily Sceptic, 27.08.21