Les personnes les plus instruites sont les moins susceptibles de se faire vacciner contre la covid, selon une nouvelle étude étatsunienne (Daily Sceptics)

Les personnes les plus instruites sont les moins susceptibles de se faire vacciner contre la covid, selon une nouvelle étude étatsunienne Article originel : The Most Educated Are the Least Likely to Get Vaccinated Against Covid, According to New U.S. Study Par Michael Curzon Daily Sceptics, 11.08.21

La récente fête d'anniversaire de Barack Obama ne présentait pas un risque élevé de Covid, selon un auteur du New York Times, en raison de la présence d'invités "sophistiqués et vaccinés". Mais un haut niveau de sophistication est-il vraiment une indication qu'une personne a été vaccinée ? Certainement pas, selon une nouvelle étude étatsunienne qui révèle que les personnes les plus instruites sont les moins susceptibles de se faire vacciner.



Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de l'université de Pittsburgh ont étudié plus de cinq millions de réponses à des enquêtes et ont qualifié d'"hésitants" les personnes qui ne se feraient "probablement" ou "certainement" pas vacciner contre le virus de la Covid.



Comme le rapporte UnHerd, certains résultats sont quelque peu prévisibles, comme le fait que les comtés ayant des niveaux plus élevés de soutien à Donald Trump pour l'élection de 2020 avaient des niveaux plus élevés d'hésitation. Mais d'autres l'étaient, peut-être, moins.

La répartition de l'hésitation à se faire vacciner en fonction du niveau d'éducation est plus surprenante. L'étude révèle que l'association entre l'hésitation et le niveau d'éducation suit une courbe en forme de U, l'hésitation la plus élevée étant observée chez les personnes les moins et les plus éduquées. Les personnes titulaires d'une maîtrise sont celles qui hésitent le moins, tandis que les titulaires d'un doctorat sont celles qui hésitent le plus.

En outre, l'étude a révélé qu'au cours des cinq premiers mois de l'année 2021, la baisse la plus importante de l'hésitation a été observée chez les personnes les moins instruites, c'est-à-dire celles qui ont fait des études secondaires ou moins. Parallèlement, l'hésitation est restée constante dans le groupe le plus éduqué ; en mai, les titulaires d'un doctorat constituaient le groupe le plus hésitant.

Non seulement les personnes les plus instruites sont les plus sceptiques à l'égard du vaccin contre la Covid, mais elles sont aussi les moins susceptibles de changer d'avis à son sujet.