Les problèmes posés par les injections de rappel contre la Covid (The Spectator)

Les problèmes posés par les injections de rappel contre la Covid

Article originel : The problems posed by booster shots

Par James Forsyth

The Spectator, 11.08.21

On sait déjà qu'il y aura une campagne de rappels au Royaume-Uni cet automne pour renforcer l'immunité des plus de 50 ans. Mais il semble maintenant que le gouvernement en prévoit également une pour l'automne 2022. Steven Swinford rapporte aujourd'hui dans le Times que le Royaume-Uni a commandé 35 millions de doses à Pfizer pour l'année prochaine.

Le nombre de doses commandées suggère que le gouvernement souhaite avoir la possibilité, en 2022, d'administrer une injection de rappel à tous les membres des groupes cliniques 1 à 9, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Selon Swinford, le gouvernement a été poussé à agir, en partie, par le fait que l'Union européenne a déjà passé une commande de 900 millions de doses Pfizer pour les deux prochaines années.

Il semble probable que les pays les plus riches opteront pour les injections de rappel dans les mois à venir. Les États-Unis, qui avaient initialement rejeté l'idée, s'y rallient désormais.



Mais si le désir de chaque pays de protéger ses propres citoyens est compréhensible, il pose un problème. Si les pays riches passent des commandes de rappels, la pression sur les stocks de vaccins s'accentuera et il sera plus difficile de faire vacciner les populations des pays pauvres. Abstraction faite de toutes les questions éthiques que cela soulève, la vérité est que tant que de grandes parties du monde ne seront pas vaccinées, il sera difficile pour les voyages internationaux et les flux normaux de l'économie mondiale de reprendre pleinement...



