Les rappels de vaccins pour 32 millions de personnes vont commencer le mois prochain en Angleterre (The Telegraph)

Par Lucy Fisher et Lizzie Roberts

Les ministres ont pour objectif d'administrer en moyenne près de 2,5 millions de troisièmes doses par semaine, avec un rôle clé pour les pharmacies.



Des vaccins de rappel vont être proposés à 32 millions de Britanniques à partir du début du mois prochain, et jusqu'à 2 000 pharmacies seront chargées de mettre en œuvre le programme, a révélé le Telegraph.

Face à la crainte que l'efficacité des vaccins ne commence à décliner, les ministres prévoient de délivrer en moyenne près de 2,5 millions de troisièmes doses par semaine à partir de la première semaine de septembre.

Les pharmacies seront en première ligne du programme de vaccination afin que les médecins généralistes et les autres personnels du NHS puissent se concentrer sur le nombre croissant de patients en attente d'autres traitements.

Tous les adultes âgés de 50 ans et plus, ainsi que les personnes immunodéprimées, se verront proposer les vaccins de rappel.

La campagne pourrait débuter dès le 6 septembre, ce qui permettrait d'achever le déploiement début décembre si tout se passe comme prévu. On espère que le calendrier laissera au moins une quinzaine de jours aux dernières personnes vaccinées pour bénéficier de l'effet du vaccin avant Noël.

Des propositions ont été élaborées pour que le vaccin Covid-19 soit administré en même temps que le vaccin contre la grippe, avec une injection dans chaque bras.

"C'est ce qui est prévu, dans la mesure du possible", a déclaré une source gouvernementale, tout en soulignant que cela "dépend de l'avis final du Comité conjoint pour les vaccinations et les immunisations (JCVI) et des essais de rappel du vaccin contre le coronavirus"...



