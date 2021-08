Les Saoudiens et les États-Unis peuvent-ils utiliser la crise de l'eau pour mettre les Yéménites à genoux ? (MintPress Bews)

Les Saoudiens et les États-Unis peuvent-ils utiliser la crise de l'eau pour mettre les Yéménites à genoux ? Article originel : Can Saudis/US Use Water Crisis to Bring Yemenis to Their Knees? Par Ahmed Abdulkhareem MintPress News

Le Yémen, déchiré par la guerre, est situé dans une région sèche et semi-aride où le taux d'épuisement des sources d'eau est le plus élevé du Moyen-Orient. Il était déjà confronté à une grave crise de l'eau dans laquelle tant la nature que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite pressent les populations. Plus de 90 % de la population se bat quotidiennement pour trouver ou acheter suffisamment d'eau potable pour boire ou cultiver. À Sanaa, où vivent plus de 4 millions de personnes et qui accueille des centaines de milliers de personnes déplacées, la situation est encore pire. La ville est la seule capitale au monde qui risque de manquer d'eau dans une décennie au maximum, selon le ministère yéménite de l'eau et les États-Unis.

En général, la ressource en eau renouvelable totale du Yémen s'élève à 2,5 milliards de mètres cubes par an, alors que la demande totale est estimée à 4 milliards de mètres cubes par an, dont 1,5 milliard de mètres cubes par an sont fournis par les aquifères profonds. Les nappes aquifères diminuent de sept à huit mètres chaque année, la recharge étant très rare.

Depuis les années 1980, moins de 8 000 des 13 425 puits forés dans le bassin ont été productifs, selon un rapport du ministère yéménite de l'eau et de l'environnement. Les activités de forage se poursuivent et, dans de nombreux endroits, les puits sont ré-excavés plusieurs fois jusqu'à une profondeur de 100 mètres. La consommation annuelle d'eau du bassin atteint 400 millions de mètres cubes, alors que la faible quantité renouvelée annuellement dans le bassin ne représente que 20 à 45 millions de mètres cubes - ce qui signifie que l'assèchement du bassin de Sanaa n'est qu'une question de temps.

Le bassin de Sanaa est la principale source d'eau pour plus de 4 millions de personnes vivant dans la capitale et ses environs. Il est situé dans les hautes terres du centre du Yémen et couvre environ 3 200 kilomètres carrés. Il contient des districts peuplés, notamment Bani Hushaish, Hamdan, Sanhan, Bani Bahlool, Arhab, Nimh, Bani al-Harith, et certaines parties de Khawlan al-Tial et Bani Matar, ainsi que Sanaa elle-même.

Cette année, des dizaines de puits d'eau dans le bassin de Sanaa se sont déjà asséchés, laissant des milliers de personnes boire et se laver dans des sources d'eau polluée comme les étangs et les barrages ou lutter pour acheter de l'eau à des prix exorbitants. De nombreuses familles n'ont d'autre choix que d'envoyer leurs enfants dans des endroits éloignés avec des récipients en plastique, sous les rayons d'un soleil brûlant, pour aller chercher de l'eau potable qui couvrira à peine leurs besoins pour une journée.

"Tout à coup, l'accès à l'eau n'est plus possible. Vraiment, la peur de mourir de soif est la première chose qui m'est venue à l'esprit", a déclaré Jubran, père de six enfants. Malgré le prix élevé, Jubran avait l'habitude d'acheter de l'eau à la station d'eau d'al-Hamdani, livrée par camion. Aujourd'hui, il s'efforce de trouver de l'eau dans une autre station, car la station d'al-Hamdani fait partie des nombreuses stations qui se sont récemment taries dans le bassin de Sanaa.

Lorsque le puits s'est asséché, Abu Yahya al-Hamdani, qui fournit de l'eau à de nombreux habitants du quartier de Saruf, dans le nord-est de Sanaa, n'a eu aucun avertissement. La semaine dernière, la nappe phréatique a baissé dans son puits et la pompe a commencé à aspirer de l'air. Pour les familles du quartier, à qui le danger de la pénurie d'eau est soudainement devenu visible, le spectre de mourir de soif est plus proche que jamais.

Le Dr Fahmy Ali Saeed, un hydrogéologue yéménite qui a enseigné à l'université de Sanaa, craint que le bassin de Sanaa n'épuise ses eaux souterraines dans un avenir proche. "Dans cinq ans, l'eau du bassin de Sanaa sera asséchée si la guerre, le siège et les pratiques actuelles dans le bassin se poursuivent", a déclaré le Dr Saeed. Le spécialiste de l'environnement Rashad Al-Habari convient que le temps presse : "Les réserves d'eau souterraine disponibles dans tous les bassins sont d'environ [20] milliards de mètres cubes. Selon le taux de consommation actuel, le Yémen drainera environ 12,02 milliards de mètres cubes [par an] jusqu'en 2025, ce qui signifie que le stock ne sera suffisant que pour quelques années."



Bien que le bassin de Sanaa ait connu de fortes pluies il y a deux ans, la capacité de drainage et de réservoir est insuffisante pour faire face à de telles averses. Les projets internationaux visant à atténuer certains des problèmes d'eau du pays, comme le projet néerlandais d'exploitation du bassin de Sanaa, ont été abandonnés et la construction d'usines de désalinisation est hors de question en raison de son coût élevé et de la faillite du pays du fait de la guerre.



Pas d'eau, pas de nourriture

Dans le quartier de Hasabah - à Sanaa, près du célèbre corridor, connu sous le nom d'al-Saayilah - Om Hani, tenant un jerrican d'eau, est assis près d'un point d'eau où les gens se rassemblent pour attendre les camions sous les rayons du soleil brûlant. "Nous avons soif. Je n'ai pas d'eau pour boire ou cuisiner pour mes enfants. Nous sommes laissés seuls face à ce destin, al Hamd à Allah", dit-elle. Cette mère de sept enfants était l'une des bénéficiaires d'un réservoir d'eau financé par l'UNICEF, ou de ce que l'on appelle localement Sabil Water, qui dessert de nombreux quartiers de Sanaa.

Dans l'un des pays les plus pauvres en eau du monde, la crise de l'eau au Yémen touche des millions de personnes par jour ; la population a soif et faim. Une grande partie des terres sont asséchées et la pauvreté est partout, au milieu d'un blocus meurtrier soutenu par l'administration Biden. Sans eau, non seulement les gens ont soif, mais les cultures ne peuvent pas pousser. Et sans récoltes, il n'y a pas de nourriture, ce qui rend difficile pour les Yéménites de faire face aux deux catastrophes à la fois.



Seul un nombre infime de familles vivant dans des grandes villes comme Sanaa sont raccordées au réseau d'eau public. Même dans ces villes, seuls 30 à 40 % des maisons sont raccordées et elles ont de la chance si l'eau sort de leur robinet une fois tous les dix jours et pendant seulement deux heures. De plus, le réseau de canalisations est vieux et on estime que 40 % de l'eau qu'il transporte est perdue à cause de fuites. Pire encore, plus de 70 % des Yéménites vivent dans des zones rurales et dépendent d'une eau stagnante ou commerciale, et la plupart du temps, leur seule source pour boire et cuisiner est constituée de barrages non couverts.

En fait, le réseau national de canalisations d'eau n'atteint que 30 % de la population et est endommagé par les bombardements saoudiens et les combats sur le terrain entre les mercenaires saoudiens et les forces de résistance, ce qui fait qu'il a besoin d'être modernisé et entretenu en de nombreux endroits. L'Arabie saoudite empêchant l'accès aux réservoirs de stockage, aux tuyaux, aux vannes et aux bouches d'incendie, plus de 15 millions de personnes ont recours à des moyens coûteux et longs pour trouver suffisamment d'eau chaque jour.