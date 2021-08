Les statistiques montrant que davantage de jeunes sont hospitalisés avec la Covid ne sont pas ce qu'elles semblent être (The Telegraph)

Les statistiques montrant que davantage de jeunes sont hospitalisés avec la Covid ne sont pas ce qu'elles semblent être

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 5.08.21



Le nombre de personnes âgées admises s'est effondré grâce au déploiement de la vaccination, faisant augmenter le pourcentage de jeunes patients.





Jeudi, Amanda Pritchard, la nouvelle directrice générale du NHS, a affirmé qu'un cinquième des cas de Covid hospitalisés en Angleterre étaient des jeunes.

Mme Pritchard a déclaré à la BBC qu'environ 1 000 jeunes adultes étaient "vraiment mal en point" à l'hôpital, ajoutant que le nombre d'admissions était quatre fois plus élevé qu'au pic de l'hiver dernier.

NHS England a précisé que les patients âgés de 18 à 34 ans représentaient plus de 20 % des personnes admises à l'hôpital le mois dernier, contre environ un sur 20 - 5,4 % - au point culminant de janvier.

Cependant, il est clair que les statistiques ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être.

En début de semaine, l'Office for National Statistics (ONS) a publié une comparaison des admissions à l'hôpital par âge, sur la base du pic atteint le 17 janvier.

Il en ressort que chez les 15-24 ans, le taux d'admission tout au long du mois de juillet a varié entre 55 % et 105 % du pic de janvier. Pour les 25 à 44 ans, il a oscillé entre 26 et 62 pour cent.

Ainsi, en termes de chiffres réels, les jeunes sont actuellement admis à l'hôpital au même niveau - ou plus bas - que lors du pic de l'hiver.

Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que le nombre de personnes âgées admises à l'hôpital s'est effondré grâce à la campagne de vaccination, ce qui a fait augmenter le pourcentage de jeunes.

Les données de l'ONS montrent que le pourcentage d'admissions dans la tranche d'âge des 65 à 74 ans ne représente plus que 12 % du pic hivernal. Pour les 75 à 84 ans, il est de 10 %, tandis que les 85 ans et plus sont admis à seulement 8 % du pic précédent.



Taux d'admissions à l'hôpital par âge

Il n'est donc pas surprenant que les jeunes représentent la majorité des admissions à l'hôpital. En fait, les dernières données de Public Health England (PHE) suggèrent qu'environ 68 % de toutes les admissions à l'hôpital dans la vague du variant delta concernent la tranche d'âge des moins de 50 ans.

Mme Pritchard a également déclaré qu'il y avait 5 000 personnes "gravement malades" avec la Covid, faisant probablement référence au nombre de personnes actuellement hospitalisées. Il y a maintenant 5 896 personnes hospitalisées avec le virus, soit seulement 15 % des 39 254 personnes au pic de la vague de janvier.

Il est toutefois peu probable qu'elles soient toutes gravement malades. Les derniers chiffres des responsables de l'audit national des soins intensifs montrent que moins de 1 000 personnes sont en soins intensifs avec la Covid, et les données du réseau d'information clinique du Covid montrent que les patients de cette vague ont besoin de moins de temps à l'hôpital.

Lors du pic de janvier, moins de la moitié des patients étaient sortis après 10 jours. Aujourd'hui, 50 % des patients ont été renvoyés chez eux au quatrième jour, et seul un sur cinq a encore besoin de soins hospitaliers au dixième jour.

Cette évolution se retrouve également dans les chiffres des décès. Nate Silver, l'éminent statisticien étatsunien, estime que le taux de létalité en Grande-Bretagne se situe aujourd'hui autour de 0,2 à 0,3 %, contre deux pour cent pendant la vague alpha ou la variante Kent...

