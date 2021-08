Macron confirme une 3e dose de vaccin anti-Covid "pour les plus âgés et les plus fragiles" en septembre (AFP)

Note de SLT : Ce n'est que le début. Si vous acceptez le passe sanitaire et la vaccination contre la Covid, attendez-vous à des injections de rappel régulières

Le président français Emmanuel Macron a confirmé jeudi que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid "à la rentrée" en septembre pour "les plus fragiles et les plus âgés"...



Lire la suite