Malgré la vaccination de masse, les Les masques faciaux seront obligatoires en Écosse jusqu'au printemps prochain (The Telegraph)

Article originel : Face masks will be mandatory in Scotland until next spring, SNP warns

Par Daniel Sanderson

The Telegraph, 9.08.21



Le parti est accusé de s'accrocher au contrôle de la population après que John Swinney ait déclaré que les masques resteront "une partie importante de nos vies".





Les Écossais seront contraints de suivre les règles les plus strictes du Royaume-Uni en matière de Covid-19 pendant les mois à venir après que l'adjoint de Nicola Sturgeon ait prévenu que les masques faciaux resteront obligatoires au moins jusqu'au printemps de l'année prochaine.

John Swinney a déclaré que les masques devaient rester "une partie importante de nos vies" pendant "au moins l'hiver", ce qui a suscité de nouvelles accusations selon lesquelles le SNP essayait de "s'accrocher au contrôle" de la vie des gens.

La grande majorité des autres règles relatives au coronavirus ont été abandonnées lundi en Écosse, ce qui signifie que la distance sociale obligatoire a été supprimée, sauf dans les établissements de santé, et que les boîtes de nuit ont été autorisées à ouvrir pour la première fois depuis près de 17 mois.

Toutefois, l'obligation légale de se couvrir le visage, qui s'applique actuellement dans des lieux tels que les magasins, les églises, les transports publics, les stades de sport et lors des déplacements dans les pubs et les restaurants, reste en vigueur.

Les lois sur les masques ont été entièrement abandonnées en Angleterre il y a plus de trois semaines, à l'occasion de la "Journée de la liberté" au sud de la frontière. Le port du masque reste obligatoire au Pays de Galles et en Irlande du Nord, mais les règles ont été assouplies dans certains endroits tels que les lieux d'accueil et les lieux de culte.

Cependant, les lois sur les masques restent inchangées au nord de la frontière et devraient rester en vigueur pendant au moins six mois, a laissé entendre Swinney. Il a également prédit que l'Écosse pourrait connaître un changement culturel dans lequel le port volontaire de masques, courant dans certains pays d'Asie de l'Est, serait adopté...



