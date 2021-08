Nasrallah suggère que les politiciens libanais aident les militants en Syrie derrière le stock de nitrate au port de Beyrouth (Middle East Observer)

Nasrallah suggère que les politiciens libanais aident les militants en Syrie derrière le stock de nitrate au port de Beyrouth

Article originel : Nasrallah suggests Lebanese politicians aiding militants in Syria behind nitrate stockpile at Beirut Port

MiddleEast Observer, 10 août 2021



Description :

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, commente l'exploitation politique et les conclusions de l'enquête sur la catastrophe du port de Beyrouth qui a eu lieu il y a un an dans la capitale libanaise.

Transcription :

Sayyed Hassan Nasrallah, Secrétaire général du Hezbollah :

Et après qu'une année se soit écoulée, ils (c'est-à-dire les groupes libanais menant la campagne anti-Hezbollah en relation avec l'explosion du port de Beyrouth) n'ont trouvé aucune preuve, aucune preuve, aucune enquête pouvant mener à cette conclusion. Ils se sont perdus, ils ont été perdus pendant un certain temps ; que peuvent-ils dire (à cet égard) ? Ils attendaient les enquêtes, et ils savent que l'enquête officielle de l'armée libanaise, l'enquête de la Direction de l'information (du Liban), l'enquête française et l'enquête du FBI, ainsi que toutes les parties qui ont participé et contribué à cette enquête, sont parvenues à une conclusion claire, qui est maintenant ouvertement disponible et documentée : il n'y avait pas de missiles, pas d'armes et pas de munitions dans l'entrepôt 12, ni nulle part dans l'ensemble du port (de Beyrouth). Rien. Et il n'y a pas eu d'action (militaire ou de sabotage) (d'un État/partie externe). Je ne me précipite pas (vers des conclusions), les (enquêteurs officiels libanais) sont obligés d'annoncer les résultats (de leur enquête), mais ils ne souhaitent pas annoncer (les résultats), et je reviendrai sur ce point.

Dans ce cas, que pouvaient-ils bien faire, n'ayant rien (en main) qui puisse conduire à (l'accusation) de la Résistance et du Hezbollah ? Ils ont inventé une nouvelle histoire concernant le nitrate (d'ammonium). Qui a apporté le nitrate (au Liban) ? Génial ! Le système judiciaire (libanais) devrait révéler qui a apporté le nitrate, le bateau qui a apporté le nitrate. Selon certains rapports, la destination (prévue) du navire n'était pas Beyrouth, mais il a eu un accident et s'est retrouvé dans le port de Beyrouth. Sa destination n'était pas Beyrouth au départ.

Alors, qui a apporté le nitrate ? Qui les a stockés ? Qui les a gardés dans (l'entrepôt) ? Qui a empêché le transport de ces matériaux et (empêché) leur vente ? Toujours la même histoire : "celui qui a apporté le nitrate est le Hezbollah, et le Hezbollah est celui qui est au courant parce qu'il l'a apporté (au Liban), le Hezbollah l'a stocké dans l'entrepôt 12 et l'y a conservé, et celui qui a empêché le transport (du nitrate) est aussi le Hezbollah".

Ok, quelle preuve avez-vous ma chère ? Quelle est la preuve de cette accusation vile et atroce (contre le Hezbollah) ? Aucune, il n'y a rien. Cependant, ils ont des chaînes de télévision, des journaux, des médias et une armée électronique, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils essaient (en effet) d'élaborer un scénario (particulier).

Maintenant, je veux répondre (à cette campagne d'accusations) d'une manière qui est en quelque sorte sarcastique. Pauvre Hezbollah, quelle tristesse ! Ils n'ont pas des tonnes d'armes, de munitions, de missiles, d'explosifs qui sont fabriqués dans les meilleures usines militaires du monde, qui répondent aux normes (requises), pauvre (Hezbollah), ils n'ont rien. Ils doivent apporter du nitrate et le faire entrer clandestinement au Liban, du nitrate qui est utilisé à des fins agricoles et qui peut également être utilisé pour la fabrication d'explosifs, pauvre (Hezbollah), il n'a pas d'autre choix. Pauvre Hezbollah, ils n'ont pas d'entrepôts pour transporter le nitrate, ils ont des entrepôts qui peuvent accueillir des dizaines de milliers de missiles, mais ils n'ont pas d'entrepôts où ils peuvent mettre environ 2.000 tonnes de ce nitrate par exemple, donc ils ont dû les laisser dans l'entrepôt du Port (de Beyrouth). Pauvre Hezbollah, pendant six ou sept ans, il n'a pas été en mesure de trouver des endroits où transporter le nitrate. Pauvre Hezbollah, il n'a pas de moyens de transport ou de camions, il doit louer des camions, des taxis, des chauffeurs ou des chauffeurs pour transporter (ces matériaux) directement au sud du Liban. Pauvre Hezbollah...

Existe-t-il quelque chose de plus ridicule que cela ? Quelque chose de plus stupide ? Quelque chose de plus horrible ? Je vous laisse le soin de juger. Si quelqu'un souhaite porter une accusation, il doit la rendre un peu logique et avoir du sens. Ce sont des propos absurdes. Pourtant, c'est voulu ; ils savent que c'est ridicule et absurde, mais ils suivent la méthode consistant à raconter mensonges sur mensonges car il y a des gens qui sont prêts à les croire, et cela fait partie de la bataille, de la guerre ouverte.