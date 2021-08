Newsletter n°395

Articles de la semaine



- Les dirigeants étatsuniens savaient que nous n'avions pas besoin de larguer des bombes atomiques sur le Japon pour gagner la guerre. Nous l'avons quand même fait (Los Angeles Times)

Par Gar Alperovitz et Martin J. Sherwin

Los Angeles Times

Depuis 75 ans, il est admis aux États-Unis que le largage des bombes sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki trois jours plus tard était le seul moyen de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale sans une invasion qui aurait coûté la vie à des centaines de milliers d'Etatsuniens et peut-être à des millions de Japonais. Selon la logique, les bombes ont non seulement mis fin à la guerre, mais elles l'ont fait de la manière la plus humaine possible. Cependant, les preuves historiques accablantes provenant des archives étatsuniennes et japonaises indiquent que le Japon se serait rendu au mois d'août, même si les bombes atomiques n'avaient pas été utilisées - et les documents prouvent que le président Truman et ses plus proches conseillers le savaient...Lire la suite

- Nous sommes nombreux. Les oppresseurs ne le sont pas (Off Guardian)

Par Hiroyuki Hamada

Off Guardian

La guerre impériale contre les pays qui défient les impératifs hégémoniques des États-Unis comporte quelques étapes. La population cible est privée de ses besoins fondamentaux par un embargo économique, des sanctions commerciales, des restrictions de voyage et la diabolisation de leur dirigeant. La société est déstabilisée par le manque de ressources et d'activités économiques... A présent avançons rapidement jusqu'en 2021 - l'ère de la guerre contre le virus. Nous vivons un transfert massif de richesses vers les riches et les puissants, qui peut être décrit au mieux par Jeff Bezos remerciant ses travailleurs et ses clients pour son voyage en fusée. La violence cynique de l'exploitation infligée aux travailleurs se retrouve dans tous les secteurs du pays, entraînant la destruction des petites entreprises communautaires, l'apparition massive de sans-abri, une vague de suicides, un pic des décès liés à la drogue. Les mesures de confinement font des ravages dans les relations sociales vitales, qui doivent maintenant être réorganisées. Le virus a transformé le système de santé en déclin en un système de port de masques, d'éloignement social et d'injection de médicaments expérimentaux OGM extrêmement lucratifs - qui sont entourés d'un nombre sans précédent de blessures et de décès, dépassant de loin tous les rapports antérieurs combinés de blessures et de décès liés aux vaccins transmis au système de notification du VAERS des CDC (Centers for Disease Control and Prevention)... Lire la suite.