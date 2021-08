Newsletter n°396

Articles de la semaine :

- Globe Trotter - Le crépuscule de 20 ans d'occupation de l'Afghanistan : Des soldats étatsuniens envoyés pour tuer et mourir - pour quoi faire ?



- News Africa Seychelles : Qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation du nombre de cas après la vaccination ? Bien qu'il s'agisse de l'un des pays les plus vaccinés au monde, les Seychelles ont connu une explosion des cas - et l'imposition de nouvelles restrictions paralysantes - depuis l'introduction du vaccin contre la Covid-19...



- Daily Mail Les CDC admettent qu'ils ont surestimé les cas de COVID en Floride : L'agence révise à la baisse les chiffres du week-end de 28 000 à 19 000, mais ne donne aucune explication après avoir affirmé à tort que les infections avaient atteint un niveau record

- Diminution importante et significative de l'efficacité des vaccins Moderna et Pfizer contre le variant delta selon une étude de la Mayo Clinic

Une étude publiée dans MedRxiv en attendant une publication dans une revue internationale après évaluation par des pairs retrouve une baisse significative et importante de l'efficacité vaccinale contre le variant delta de la Covid. Cette étude est réalisée rétrospectivement par la Mayo Clinic et nference dans le Minnesota sur plus de 50.000 personnes aux Etats-Unis et si elle retrouve une efficacité des vaccins contre la souche alpha de la Covid entre janvier et juin, elle note une baisse significative de l'efficacité vaccinale contre le variant delta en juillet avec les vaccins de Moderna et Pfizer : ...Cependant, en juillet, l'efficacité contre l'infection était considérablement plus faible pour le mRNA-1273 (76 %, IC 95 % : 58-87 %) avec une réduction encore plus prononcée de l'efficacité pour le BNT162b2 (42 %, IC 95 % : 13-62 %)."...