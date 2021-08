Pfizer et Moderna augmentent les prix des vaccins COVID-19 dans l'UE (Financial Times)

Pfizer et Moderna augmentent les prix des vaccins COVID-19 dans l'UE

Article originel : Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU

Financial Times / Yahoo 1.08.21



Pfizer Inc et Moderna Inc ont augmenté les prix de leurs vaccins COVID-19 dans leurs derniers contrats d'approvisionnement dans l'Union européenne, rapporte le Financial Times

Le nouveau prix du vaccin Pfizer s'élève à 19,50 euros (23,15 dollars) contre 15,50 euros précédemment, a précisé le journal, citant des extraits des contrats consultés.

Le prix du vaccin Moderna s'élevait à 25,50 dollars la dose, selon les contrats, soit une hausse par rapport aux 19 euros environ du premier marché, mais une baisse par rapport aux 28,50 dollars précédemment convenus, car la commande avait augmenté, selon le rapport, citant un fonctionnaire proche du dossier.

La Commission européenne a déclaré mardi que l'Union européenne était en passe d'atteindre son objectif de vacciner complètement au moins 70 % de la population adulte d'ici à la fin de l'été.

En mai, l'UE a déclaré qu'elle s'attendait à avoir reçu plus d'un milliard de doses de vaccins de quatre fabricants de médicaments d'ici à la fin septembre.

Pfizer et Moderna n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire à Reuters. (1 dollar = 0,8425 euro)...



