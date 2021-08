Pfizer / FDA : 95 % de tromperie ? (SPR)

Comment la FDA américaine a « entièrement approuvé » le vaccin Pfizer tout en excluant la responsabilité du produit.

Comment la FDA américaine peut-elle « approuver pleinement » le vaccin contre le covid de Pfizer sans exiger la responsabilité du produit ? En tant qu'expert américain en biosécurité, le Dr. Meryl Nass a révélé qu'ils ont simplement divisé le vaccin Pfizer en deux produits : un produit de marque (« Comirnaty »), qui a reçu une licence commerciale complète mais n'est actuellement pas disponible aux États-Unis (en raison de « stocks insuffisants »); et un produit sans marque (« vaccin Pfizer / Biontech »), qui est largement disponible aux États-Unis mais reste soumis à l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) existante.

Le résultat : ils utilisent le produit de marque non disponible pour justifier des mandats de vaccination politiquement motivés , mais ils peuvent toujours livrer le produit sans marque pour éviter toute responsabilité pour les blessures causées par le vaccin (il n'y a pas de responsabilité en vertu de l'EUA, mais il y a une responsabilité totale en vertu d'une licence de marché). Il semble presque que Pfizer et la FDA soient bien conscients du dossier de sécurité et d'efficacité incomplet et de plus en plus préoccupant des vaccins expérimentaux contre le covid.

En tant que Dr. Nass note que les citoyens contraints de prendre ce vaccin contre leur gré en raison d'un mandat fédéral, d'une entreprise ou d'une école peuvent exiger de recevoir le produit de marque (non disponible) qui est entièrement responsable en cas de blessure due au vaccin. Pour en savoir plus sur les possibles blessures causées par le vaccin covid , consultez l'aperçu mis à jour des événements indésirables du vaccin SPR Covid . À l'échelle mondiale, les vaccins contre le covid peuvent déjà avoir tué ou blessé des dizaines de milliers de personnes, y compris des personnes à faible risque de covid sévère.

En passant , l'ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, est membre du conseil d'administration de Pfizer .