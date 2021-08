Pourquoi les mesures de restriction liées au passe sanitaire imposées par le gouvernement français sont-elles incohérentes ?

Le 12.07.21, le président Macron a annoncé la vaccination obligatoire pour tous les soignants, les pompiers et les professions en contact avec le public. Il a également annoncé l'imposition du passe sanitaire à l'ensemble des Français pour aller dans les restaurants, cafés, bars, musées, concerts, centres commerciaux, hôpitaux, avions et train longue distance, etc. ainsi que la 3ème dose vaccinale pour les personnes fragiles vaccinées en début d'année.

- Macron impose la vaccination obligatoire aux soignants en attendant qu'elle soit appliquée à l'ensemble des Français. 3ème dose pour les doublement vaccinés dès la rentrée. Passe sanitaire obligatoire pour les lieux de culture, les bars, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, trains, avions ... (Vidéos)





Ces mesures ont été presqu'entièrement acceptées par l'Assemblée nationale comme un seul homme sans guère avoir été retoquée par le conseil constitutionnel hormis l'accès aux urgences des hôpitaux pour les non vaccinés et l'absence de licenciement pour les non vaccinés mais la possibilité de suspension du salaire et quelques autres broutilles.



Mais un point semble particulièrement incohérent dans ces mesures de restriction échafaudées par le gouvernement en place. Si la Covid est une maladie si grave, pourquoi le gouvernement autorise-t-il l'accès aux bus, métros sans passe sanitaire ?



Imaginons une maladie comme l'Ebola dont environ 30% des personnes infectées décèdent et à haut pouvoir de contagiosité, un gouvernement autoriserait-il la population à descendre dans les stations de métro avec une densité de population incroyable sans preuve d'une immunité préalable ?



Pourquoi interdire aux gens de déjeuner à une terrase de restaurant ou aller dans un centre commercial sans passe sanitaire mais les autoriser à aller s'entasser dans le bus ou le métro sans passe sanitaire ? Oû est la cohérence ?





La vérité c'est que l'objectif est sans doute ailleurs et n'a peut-être rien à voir avec des mesures sanitaires contre la Covid.



Sachant que l'âge médian de mortalité de la Covid est supérieur à l'espérance de vie, que le taux de mortalité est voisin de 0.1-0.2%, à l'instar de la grippe, l'incohérence de ces mesures n'aura guère d'impact sur la situation sanitaire mais sans doute pressera-t-elle la population à se faire vacciner massivement.





Est-ce l'un des objectifs principal du gouvernement en place à l'instar de nombreux autres gouvernements dans le monde ? Une médecin de CNN avait déclaré avant le 12.07.21, "la vaccination doit être le choix facile. Il doit être difficile pour les Etatsuniens de rester non vaccinés."

Rejoint en cela par le gouverneur de New-York, plus récemment.

- [VIdéo] Pour inciter à la vaccination, le gouverneur de New-York, estime que les stades, les restaurants, les bars... devraient reserver uniquement l'admission aux personnes vaccinées (CNN)



Il semble bien que ce principe soit appliqué par de nombreux gouvernements dans le monde entier et le gouvernement français n'échappe pas à la règle tout comme le gouvernement allemand avec le même refrain.

- L'Allemagne prévoit des mesures sévères pour les non-vaccinés: “Ils ne seront autorisés à entrer nulle part” (7 sur 7.be)





A cela, récemment, le ministre de l'éducation française, Blanquer, a imposé, à la rentrée scolaire, qu'en cas d'un contage positif à la Covid dans une classe d'enfants de plus de 12 ans, seuls les enfants vaccinés pourront continuer à assister aux cours en présentiel instituant de fait une ségrégation entre vaccinés et non vaccinés.

- France. Blanquer invente l'école à 2 vitesses. En cas de contage Covid dans une classe, les adolescents non vaccinés de la classe ne pourront plus suivre les cours en présentiel





Cette mesure est d'autant plus incohérente que l'on sait, depuis le début, que la vaccination n'empêche pas de faire une forme mineure de la Covid et de transmettre la Covid.

- Le conseil scientifique britannique (SAGE) confirme que le vaccin contre la Covid ne prévient pas les infections ni la transmission mais "estime que les vaccins actuels sont excellents pour réduire le risque d'hospitalisation et de maladie"





On sait maintenant, selon des données des CDC et des données des autorités de santé de différents pays, qu'il y a un épuisement vaccinal mais surtout que des personnes vaccinées peuvent avoir non seulement la même charge virale que des personnes non vaccinées mais peuvent faire des formes sévères de la maladie (bien que pour les enfants cela soit extrêmement rare) :





Certaines sources, bien que minoritaires, reprenant les données de Public Health England, soulignent que le vaccin aggraverait le risque d'hospitalisation et de décès dû à la Covid.19.

- Le dernier rapport de PHE révèle que les vaccins Covid-19 AUGMENTENT considérablement le risque d'hospitalisation et de décès dû à la Covid-19 (Daily Expose)





Le ministre de l'éducation nationale, sans doute conscient du caractère très discutable de ses mesures sur le plan de la cohérence scientifique, ne s'est pas caché qu'il s'agissait d'une incitation à la vaccination des enfants. Et, cela a d'ailleurs très bien marché. Après les adultes qui se sont rués sur les centres de vaccination, suite au discours du 12.07.21 de Macron, cela a été le cas des enfants et de leurs parents après l'annonce de Blanquer.

- Vaccination : les centres pris d'assaut après l'allocution présidentielle (France TV info)





La cohérence de ces mesures tient donc plus de la volonté de vacciner massivement la population avec un vaccin génétique expérimental que d'une véritable volonté sanitaire de protection de la population contre une maladie grave. Sinon, on ne laisserait pas les gens s'entasser dans les bus et les métros sans passe sanitaire et on ne laisserait pas des enfants potentiellement susceptibles de contracter l'infection et la transmettre (même vaccinés) aller en classe en cas de contage positif dans la classe.