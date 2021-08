Pourquoi les passeports vaccinaux sont inutiles (The Spectator)

Pourquoi les passeports vaccinaux sont inutiles

Article originel : Why vaccine passports are pointless

Par Lionel Shriver

The Spectator, 13.08.21



Bien que je me sois moqué de l'application Albion dans ma dernière chronique, j'ai finalement téléchargé l'application NHS. (De peur d'avoir l'air d'un hypocrite enragé, l'application institutionnelle est tout à fait différente de l'application Covid de Track-and-Trace, dont la possession vous fait passer pour un fou). J'ai trouvé les dispositifs de sécurité élaborés de l'application pour l'enregistrement amèrement comiques. J'ai dû photographier mon passeport, puis enregistrer une vidéo de moi prononçant quatre chiffres prescrits pour affirmer que mon visage correspond à ma carte d'identité. Ces téléchargements fournissent aux hackers qui ont déjà piraté le NHS un moyen supplémentaire de voler mon identité et mes dossiers médicaux.

Mais peu importe, car je n'ai pas le choix. J'ai une tournée d'auteurs en France en septembre. Pour mettre la main sur ne serait-ce qu'un modeste Croque Monsieur dans la bastille de Macron, je vais devoir prouver ma bonne foi de Covid. Même ici, dans la Grosse Pomme vermoulue du maire Bill de Blasio, je devrai également, d'ici la semaine prochaine, fournir une preuve de vaccination pour m'emparer d'un sandwich au fromage grillé - même s'il reste à voir si l'élixir d'AstraZeneca, qui n'est toujours pas approuvé aux États-Unis, suffira à me rendre digne d'un client dans les restaurants new-yorkais. Je suppose que c'est une chance que je sache moi-même faire mon propre croque monsieur...



